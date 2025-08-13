type here...
Buscar
23.7 C
Managua
jueves, agosto 14, 2025
Deportes

Diriangén pierde su invicto en Copa Centroamericana

Por José García
Lectura: Menos de un minuto(s)

Los Caciques del Diriangén perdieron su invicto en la Copa Centroaméricana de la CONCACAF, 2-1 ante el Sporting San Miguel, de Panamá, la noche de este miércoles.

Los goles del Sporting San Miguel, fueron anotados por Ángel Valencia y Ramsés de León, en el primer tiempo. En el segundo tiempo por el Diriangén anotó gol Júnior Arteaga.

Luego de este resultado los Caciques del Diriangén, registran cuatro puntos y bajaron al segundo lugar del grupo, superados por Municipal, de Guatemala, que ahora tiene cinco puntos.

Por su parte el Managua FC perdió 1-0 ante el Alianza de El Salvador, fue la tercera derrota del Managua en el torneo y están en el último lugar del grupo A, sin puntos.

Este jueves a las ocho de la noche el Real Estelí se enfrenta al Xelajú, de Guatemala, en Guatemala, Real Estelí busca sus primeros tres puntos en el torneo.

Deja tu comentario
Si te gustó, comparte
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456