Diriangén pierde su invicto en Copa Centroamericana

Los Caciques del Diriangén perdieron su invicto en la Copa Centroaméricana de la CONCACAF, 2-1 ante el Sporting San Miguel, de Panamá, la noche de este miércoles.

Los goles del Sporting San Miguel, fueron anotados por Ángel Valencia y Ramsés de León, en el primer tiempo. En el segundo tiempo por el Diriangén anotó gol Júnior Arteaga.

Luego de este resultado los Caciques del Diriangén, registran cuatro puntos y bajaron al segundo lugar del grupo, superados por Municipal, de Guatemala, que ahora tiene cinco puntos.

Por su parte el Managua FC perdió 1-0 ante el Alianza de El Salvador, fue la tercera derrota del Managua en el torneo y están en el último lugar del grupo A, sin puntos.

Este jueves a las ocho de la noche el Real Estelí se enfrenta al Xelajú, de Guatemala, en Guatemala, Real Estelí busca sus primeros tres puntos en el torneo.