Dilmer Mejía será el abridor ante Honduras en el arranque del béisbol los Centroamericanos

Este vienes desde las 2 pm arranca la participación del béisbol en los juegos Centroamericanos y Nicaragua en transmisión deportiva de los GALACTICOS de Tu Nueva Radio Ya, se estará enfrentando a Honduras, el abridor será el zurdo Dilmer Mejía.

La selección que dirige Sandor Guido viajo vía terrestre el día de ayer (miércoles) a las 3 am y llegaron a su destino a las 12 de la noche del mismo miércoles. “Fue un viaje muy cansado, agotador para todos, pero lo importante es que ya estamos aquí (Guatemala) y a ganar la medalla de oro”, nos mencionó un miembro del cuerpo técnico.

Para el primer partido el abridor será el zurdo leones Dilmer Mejía, quien en el torneo German pomares tuvo los siguientes números: Su record fue de 5-4 en ganados y perdidos y su efectividad de 2.53, en 44.1 entradas (diez juegos, nueve como abridor) permitió 40 imparables, 16 carreras limpias, 12 bases por bolas y ponchó a 45. Los contrarios le batearon 244 puntos.

Nicaragua descansara el sábado para regresar a la actividad el domingo a las 6pm ante El Salvador, el lunes 27 (2pm) ante Costa Rica y cerramos ante Guatemala el martes 28 a las 6pm. El formato es todos contra todos y el que consiga la mayor cantidad de triunfos será el campeón. La tropa nacional esta “obligada” a ganar la medalla de oro de los juegos en el béisbol.