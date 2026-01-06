Diez fechas que no hay que perderse en el deporte internacional en este 2026
Este 2026 tendremos mucho deporte internacional de alto rendimiento, mundial de futbol y clásico mundial de béisbol, entre otros eventos deportivos Top a nivel internacional.
En nuestro país tendremos del 6 al 15 de noviembre la Copa Mundial de Béisbol Sub-23, los partidos se disputarán en tres escenarios: Estadio Nacional Soberanía de Managua, Estadio Roberto Clemente de Masaya y Estadio Rigoberto López Pérez de León.
Los Clasificados a la Copa Mundial de Béisbol U-23 a jugarse por primera vez en Nicaragua son los siguientes: Nicaragua, Gran Bretaña, Republica Checa, Japón, Taiwán, Corea del Sur, Puerto Rico, Panamá, Cuba, Venezuela, Sudáfrica y Australia.
Aquí les dejamos 10 fechas importantes en el deporte internacional que hay que marcar en el calendario del 2026:
- El 19 de enero arranca el tenis internacional, el primer abierto en Australia.
- El 8 de febrero el Super Bowl 60 (futbol Americano-NFL) en San Francisco.
- Para el 4 de marzo arranca en Tokio, Japón, el clásico mundial de béisbol.
- El mismo mes, pero el 8 de marzo arranca la Formula 1 en Australia, con Lando Norris defendiendo el título.
- Para el 25 marzo arranca el béisbol de las grandes ligas con el partido entre los Yankees de Nueva York y los Gigantes de San Francisco.
- El 11 de junio inicia el mundial de futbol con el partido entre México y Sudáfrica en el estadio Azteca de la ciudad de México.
- Para el 13 y 14 de julio se realizará el Derby de Cuadrangulares y partido de las Estrellas de la MLB respectivamente.
- El 19 julio será la gran final de la copa del mundo, que se realizará en Canadá, Estados Unidos y México.
- Para 10 septiembre arranca una nueva temporada de la NFL.
- El 23 octubre inicia la serie mundial del béisbol de las grandes ligas.