Diez fechas que no hay que perderse en el deporte internacional en este 2026

Este 2026 tendremos mucho deporte internacional de alto rendimiento, mundial de futbol y clásico mundial de béisbol, entre otros eventos deportivos Top a nivel internacional.

En nuestro país tendremos del 6 al 15 de noviembre la Copa Mundial de Béisbol Sub-23, los partidos se disputarán en tres escenarios: Estadio Nacional Soberanía de Managua, Estadio Roberto Clemente de Masaya y Estadio Rigoberto López Pérez de León.

Los Clasificados a la Copa Mundial de Béisbol U-23 a jugarse por primera vez en Nicaragua son los siguientes: Nicaragua, Gran Bretaña, Republica Checa, Japón, Taiwán, Corea del Sur, Puerto Rico, Panamá, Cuba, Venezuela, Sudáfrica y Australia.

Aquí les dejamos 10 fechas importantes en el deporte internacional que hay que marcar en el calendario del 2026: