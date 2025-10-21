Debuta el Kickboxing y el Softbol por medalla en la jornada de este martes en Guatemala.

Por Miguelito Espinoza
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Este martes 21 de octubre debuta el Kickboxing nicaragüense en los Juegos Centroamericanos que se están realizando en Guatemala-2025 y el softbol masculino tratara de ganar medalla en el evento.

Por medio de un comunicado, el Comité Olímpico Nicaragüense, se dio a conocer la jornada de la delegación nica este martes en los juegos… Aquí les dejamos la jornada para los pinoleros:

KICKBOXING / 11:00 AM
Primera Eliminatoria
57 kilos… Ricardo Blandón vs. Ricardo Urrutia (El Salvador)
52 kilos… Dayana Rodríguez vs. Yasmín Enriquez (El Salvador)
52 kilos… Alisson Delgadillo vs. Yanissa Castrellón (Panamá)

ATLETISMO / 9:00 AM

  • DECATLÓN: Osman Sánders
  • 3,000 OBSTÁCULOS: Esmeralda Ríos
  • RELEVOS 4X400 FEMENINO: Alejandra Alvarado, María Carmona, Ingrid Narváez, Esmeralda Ríos
  • RELEVOS 4X400 MASCULINO: Fred Ponce, Eliécer Zeledón, Milton Rodríguez y Glenn McCoy
  • SALTO PÉRTIGA FEMENINO: Ana Granados

BALONMANO

  • Masculino: Contra Honduras 4:00 PM

ESGRIMA

  • 9:00 AM… Sable Equipos Masculino: Ariel Cisneros, Celso Espinoza, José Espinoza y William Calderón.
  • 12;00 M… Sable Equipos Femenino: Keyling López, Josseling Ramos, Heissel Calderón, Amelia García y Debanhi Ramos
  • 2;45 M… Florete Equipos Masculino: Kevin López, Aimar Maldonado, Gabriel Cisneros, Leandro Ramos

SOFTBOL MASCULINO
PLAY OFFS:

  • 09:00 AM… #4 Nicaragua vs. #3 Panamá
  • 11:30 AM… #2 Honduras vs. #1 Guatemala
    SEMIFINALES:
  • 2:00 PM… Perdedor HON-GUA vs Ganador NCA-PAN
    MEDALLA DE ORO
  • 4:30 PM… vs. Ganador HON-GUA vs. Ganador Semifinales

SURF / 11:40 AM

  • SHORTBOARD… Candelaria Resano compite la Final, por la Medalla de Oro contra la costarricense Raquel Agüero, quien venció a la nica 8.17 a 7.00 en el Cruce de la Tercera Ronda.

NATACIÓN: Preliminares / Desde 8:30 AM

  • 200 Libre Masculino: Víctor Hernández y Octavio Barbosa
  • 200 Combinado Individual Femenino: Andrea Gutiérrez
    Finales / Desde 5:00 PM
  • 200 Libres Masculino: Víctor Hernández y Octavio Barbosa
  • 200 Combinado Individual Femenino: Andrea Gutiérrez
  • 50 Espalda Masculino: Erick Blandón y Aldo Zepeda
  • 800 Libre Masculino: Víctor Hernández
  • 100 Mariposa Masculino: Gerald Hernández y Michael Baltodano
  • 4×100 Relevo Libre Mixto:

VOLEIBOL

  • Femenino: Contra Costa Rica en la Final:
  • Masculino: Contra Costa Rica en la Final:

FUTBOL Femenino: Contra Guatemala 10:00 AM