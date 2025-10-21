Debuta el Kickboxing y el Softbol por medalla en la jornada de este martes en Guatemala.
Este martes 21 de octubre debuta el Kickboxing nicaragüense en los Juegos Centroamericanos que se están realizando en Guatemala-2025 y el softbol masculino tratara de ganar medalla en el evento.
Por medio de un comunicado, el Comité Olímpico Nicaragüense, se dio a conocer la jornada de la delegación nica este martes en los juegos… Aquí les dejamos la jornada para los pinoleros:
KICKBOXING / 11:00 AM
Primera Eliminatoria
57 kilos… Ricardo Blandón vs. Ricardo Urrutia (El Salvador)
52 kilos… Dayana Rodríguez vs. Yasmín Enriquez (El Salvador)
52 kilos… Alisson Delgadillo vs. Yanissa Castrellón (Panamá)
ATLETISMO / 9:00 AM
- DECATLÓN: Osman Sánders
- 3,000 OBSTÁCULOS: Esmeralda Ríos
- RELEVOS 4X400 FEMENINO: Alejandra Alvarado, María Carmona, Ingrid Narváez, Esmeralda Ríos
- RELEVOS 4X400 MASCULINO: Fred Ponce, Eliécer Zeledón, Milton Rodríguez y Glenn McCoy
- SALTO PÉRTIGA FEMENINO: Ana Granados
BALONMANO
- Masculino: Contra Honduras 4:00 PM
ESGRIMA
- 9:00 AM… Sable Equipos Masculino: Ariel Cisneros, Celso Espinoza, José Espinoza y William Calderón.
- 12;00 M… Sable Equipos Femenino: Keyling López, Josseling Ramos, Heissel Calderón, Amelia García y Debanhi Ramos
- 2;45 M… Florete Equipos Masculino: Kevin López, Aimar Maldonado, Gabriel Cisneros, Leandro Ramos
SOFTBOL MASCULINO
PLAY OFFS:
- 09:00 AM… #4 Nicaragua vs. #3 Panamá
- 11:30 AM… #2 Honduras vs. #1 Guatemala
SEMIFINALES:
- 2:00 PM… Perdedor HON-GUA vs Ganador NCA-PAN
MEDALLA DE ORO
- 4:30 PM… vs. Ganador HON-GUA vs. Ganador Semifinales
SURF / 11:40 AM
- SHORTBOARD… Candelaria Resano compite la Final, por la Medalla de Oro contra la costarricense Raquel Agüero, quien venció a la nica 8.17 a 7.00 en el Cruce de la Tercera Ronda.
NATACIÓN: Preliminares / Desde 8:30 AM
- 200 Libre Masculino: Víctor Hernández y Octavio Barbosa
- 200 Combinado Individual Femenino: Andrea Gutiérrez
Finales / Desde 5:00 PM
- 200 Libres Masculino: Víctor Hernández y Octavio Barbosa
- 200 Combinado Individual Femenino: Andrea Gutiérrez
- 50 Espalda Masculino: Erick Blandón y Aldo Zepeda
- 800 Libre Masculino: Víctor Hernández
- 100 Mariposa Masculino: Gerald Hernández y Michael Baltodano
- 4×100 Relevo Libre Mixto:
VOLEIBOL
- Femenino: Contra Costa Rica en la Final:
- Masculino: Contra Costa Rica en la Final:
FUTBOL Femenino: Contra Guatemala 10:00 AM