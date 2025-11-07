D.T de Honduras anuncia convocatoria para el partido ante Nicaragua en eliminatorias mundialistas

El próximo 13 de noviembre las selecciones de futbol de Nicaragua y Honduras, estarán jugando en el estadio Nacional el partido por las eliminatorias mundialistas y el director técnico de los catrachos Reinaldo Rueda, ya dio a conocer su convocatoria

Reinaldo Rueda

Quedando dos partidos pendientes, Honduras es líder del grupo con ocho unidades, Costa Rica tiene seis, Haití cinco y Nicaragua con solamente un punto. Para estos compromisos cruciales, donde Honduras puede lograr su boleto directo al Mundial, Rueda convocó a nueve jugadores que militan en el extranjero y el resto proviene de clubes de la Liga Nacional. Si los hondureños ganan a Nicaragua y se da un empate entre Haití y Costa Rica, Honduras estaría clasificando de manera directa al Mundial a falta de un partido.

Los diarios hondureños destacan las nuevas caras en la convocatoria de Ruedas para el desafio ante los nicas: “Entre las novedades destacan: Erick “Yio” Puerto (Platense), Dereck Moncada (Olimpia), Marlon “Machuca” Ramírez (Olancho FC), Edson Palacios (Olancho FC) y Denis Meléndez (Motagua). Además, retorna el mediocampista del Nashville de la MLS, Bryan Acosta”, recalcaron los medios catrachos.

En los ausentes por lesión se encuentran Rigoberto Rivas (Kocaelispor, Turquía), autor de un gol ante Haití, así como Alexander López, Edwin Rodríguez, Julián Martínez, Denil Maldonado, Dixon Ramírez y Anthony “Choco” Lozano.

Los Convocados son los siguientes:

Porteros: Edrick Menjívar (Olimpia), Luis López (Real España) y Luis Ortiz (Motagua).

Defensas: Edson Palacios (Real España), Devron García (Real España), Luis Santamaría (Motagua), Franklin Flores (Real España), Getsel Montes (Herediano), Cristopher Meléndez (Motagua), Andy Nájar (Nashville), Joseph Rosales (Minnesota), Luis Vega (Motagua) y Marcelo Santos (Motagua).

Mediocampistas: Bryan Acosta (Nashville), Jorge Álvarez (Olimpia), Deiby Flores (Al-Najma), Carlos Pineda (Sporting), José Mario Pinto (Olimpia), Raúl García (Lobos), Luis Palma (Lech Poznán), Alexy Vega (Marathón), Kervin Arriaga (Levante), Marlon Ramírez (Olancho) y Denis Meléndez (Motagua).

Delanteros: Jorge Benguché (Olimpia), Erick Puerto (Platense), Romell Quioto (Al-Najma), Yustin Arboleda (Olimpia) y Dereck Moncada (Olimpia).