Cuatro equipos de Grandes Ligas siguen interesados en el nicaragüense Jonathan Loáisiga

El lanzador pinolero Jonathan Loáisiga, sigue en su recuperación con los Indios del Bóer en la Liga Profesional, buscando un nuevo equipo para la temporada de Grandes Ligas.

Según los últimos reportes, los Marlins de Miami, Mets de Nueva York, Cachorros de Chicago y Azulejos de Toronto, son los equipos que le han dado seguimiento a Jonathan Loáisiga.

«Los lanzamientos han estado bien, su velocidad, su sinker y todo lo que hace, son cosas de un grandes ligas, su brazo se ve que está sano, eso es lo importante», dicen los reportes de los equipos sobre Jonathan Loáisiga.

Jonathan militó siete años con los Yankees de Nueva York, y en su carrera tiene 19 victorias por 12 derrotas.

