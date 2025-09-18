Creadores de Contenido de Honduras y Nicaragua se enfrentará en partido amistoso

Las selecciones nacionales de fútbol conformadas por creadores de contenidos de fútbol de Nicaragua y Honduras, se enfrentarán en un partido amistoso en el Estadio Nacional de Fútbol de Managua, este viernes a las siete de la noche.

Nicaragua vs Honduras: duelo de creadores en Managua

El encuentro será similar a un partido del fútbol profesional, con once miembros por equipo, jugando 90 minutos y con derecho a varios cambios durante el desafío.

El precio del boleto para entrar al estadio Nacional de Managua, es de 150 córdobas en las graderías norte y sur, y 100 córdobas en la gradería oeste.

Los boletos de entrada pueden ser adquiridas en la taquilla del estadio.

La selección de creadores de contenidos de Nicaragua es dirigida por el controversial «JR».

Además en la delantera cuenta con figuras como «La Liendra», «El Maclovin» Francisco Cárcamo, Milton Vlog y la máxima figura, el portero Gabriel Urbina, famoso por realizar pasarelas de modelaje mientras detiene las pelotas.

En conferencia de prensa también se anunció que habrá muchas sorpresas antes, durante y después del partido. La Nueva Compañía será la encargada del show musical, dijeron los organizadores.

La “H Tiktokera”, como se conoce a la selección de Honduras, llegó media hora tarde a la conferencia de este jueves y en sus primeras palabras no hicieron más que desafiar a los golpes y goles a los creadores de contenido nicaragüenses.

Honduras es un equipo de lujo e incluye figuras como Supremo, Barbarito, Loncho, y el recién convocado influencer brasileño João Ferreira, quien expresó su emoción por representar a Honduras.

También destacan “La More” y como portero “Raphinha hondureño”, que ha brillado en partidos anteriores.

Tu Nueva Radio Ya, la Súper Líder en los Deportes transmitirá este gran encuentro entre Nicaragua y Honduras a realizarse en el Estadio Nacional de Futbol, en Managua.

