Costa Rica pierde a tres piezas claves para el partido ante Nicaragua este lunes.

La Selección costarricense de futbol no podrá contar con tres piezas importantes para el partido de la próxima semana ante Nicaragua, el mediocampista de contención Orlando Galo, Jeyland Mitchell y Alexis Gamboa, tras recibir tarjeta amarilla contra Honduras.

Ambos jugadores recibieron en el Estadio Francisco Morazán tarjetas amarillas, su segunda en esta fase final de la eliminatoria y han quedado fuera para el siguiente partido. Ambos futbolistas venían siendo titulares, pero ahora deberán seguir el juego desde la gradería.

Según los diarios ticos, Julio Cascante podría tomar el lugar de Gamboa, en caso de que el técnico opte por un cambio de hombre por hombre y no de sistema, mientras que, si Celso Borges se recupera de su lesión muscular, es casi un hecho que será el sustituto de Galo, destacaron los costarricenses.

Por su parte Nicaragua viajará la noche del sábado a suelo costarricense, entrenará por la mañana del domingo y reconocerá el terreno de juego del estadio Nacional en San José por la noche, para jugar el lunes 8pm ante los ticos.