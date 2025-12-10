Con inversión millonaria, remodelan estadio Rufo Marín

El estadio de béisbol Rufo Marín, de Estelí, está siendo sometido a una profunda remodelación con una inversión que supera los 20 millones de córdobas.

Remodelación del estadio Rufo Marín impulsa el béisbol

Las obras, impulsadas por el apoyo del Gobierno Sandinista y la Alcaldía de Estelí, buscan modernizar las instalaciones y mejorar la experiencia de los aficionados y jugadores.

Milton Lanuza, miembro de la junta directiva del equipo norteño, destacó que la inversión cubre una amplia gama de mejoras.

En Graderías se realizará la remodelación y colocación de sillas nuevas; para mayor seguridad y visibilidad, se eliminarán los perlines en la zona del Home Plate y se efectuará cambio de malla.

Para comodidad de los jugadores se remodelarán los camerinos y se construirán baños nuevos.

También se cambiará el techo y se construirán áreas de venta y un segundo piso, el cual está previsto en la segunda y tercera etapa.

Lanuza aseguró que las obras de la primera fase, que incluyen el cambio de techo y la instalación de sillas, estarán listas para la segunda ronda de la Liga Profesional Nicaragüense.

El directivo subrayó el respaldo incondicional de los Copresidentes Comandante Daniel Ortega y Compañera Rosario Murillo, y enfatizó el papel crucial de la Alcaldía de Estelí, liderada por el alcalde Francisco Valenzuela, como «una pieza importante» para hacer posible la transformación del Rufo Marín.



