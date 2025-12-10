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Con inversión millonaria, remodelan estadio Rufo Marín

Por Miguelito Espinoza
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El estadio de béisbol Rufo Marín, de Estelí, está siendo sometido a una profunda remodelación con una inversión que supera los 20 millones de córdobas.

Remodelación del estadio Rufo Marín impulsa el béisbol
Remodelación del estadio Rufo Marín impulsa el béisbol

Las obras, impulsadas por el apoyo del Gobierno Sandinista y la Alcaldía de Estelí, buscan modernizar las instalaciones y mejorar la experiencia de los aficionados y jugadores.

Milton Lanuza, miembro de la junta directiva del equipo norteño, destacó que la inversión cubre una amplia gama de mejoras.

En Graderías se realizará la remodelación y colocación de sillas nuevas; para mayor seguridad y visibilidad, se eliminarán los perlines en la zona del Home Plate y se efectuará cambio de malla.

Para comodidad de los jugadores se remodelarán los camerinos y se construirán baños nuevos.

También se cambiará el techo y se construirán áreas de venta y un segundo piso, el cual está previsto en la segunda y tercera etapa.

Lanuza aseguró que las obras de la primera fase, que incluyen el cambio de techo y la instalación de sillas, estarán listas para la segunda ronda de la Liga Profesional Nicaragüense.

El directivo subrayó el respaldo incondicional de los Copresidentes Comandante Daniel Ortega y Compañera Rosario Murillo, y enfatizó el papel crucial de la Alcaldía de Estelí, liderada por el alcalde Francisco Valenzuela, como «una pieza importante» para hacer posible la transformación del Rufo Marín.