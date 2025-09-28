El Fútbolista nicaragüense Ariagner Smith fue el jugador más valioso en la coronación de su equipo el Panevezys 1-0 sobre el club Hegelmann, en la final de la Copa de Lituania, la mañana de este domingo.

El gol del Panevezys fue anotado de chilena por Ariagner Smith, en el minuto 72, desatando la euforia de sus aficionados.

Ariagner además del título del equipo también recibió una placa de reconocimiento por se el jugador más determinante del encuentro.

Recientemente Ariagner Smith, también se convirtió en el primer jugador pinolero con más de 100 partidos en el fútbol de Europa.