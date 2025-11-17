Coche de IA vence a ex piloto de F1 en Abu Dabi

En un evento que captó la atención del mundo del automovilismo, un auto controlado por inteligencia artificial sorprendió al imponerse en un desafío contra un expiloto de la Fórmula 1.

El expiloto de Fórmula 1 que participó en el desafío contra el auto controlado por inteligencia artificial fue Daniil Kvyat, exintegrante de Red Bull y Toro Rosso.

El auto autónomo controlado por inteligencia artificial alcanzó una velocidad máxima cercana a los 300 km/h en el circuito de Yas Marina en Abu Dhabi.

Aunque Daniil Kvyat, el expiloto de Fórmula 1, logró registrar un pico de velocidad superior, el monoplaza de IA se impuso gracias a su consistencia y precisión en las curvas.

La competencia, organizada como una prueba de innovación tecnológica, puso frente a frente la experiencia humana y el poder de los algoritmos.