Clásico Nacional hoy en la ciudad de Diriamba

Desde las ocho de la noche se pondrá el balón a rodar en la ciudad de Diriamba, donde se jugará el clásico del fútbol nicaragüense entre los Caciques del Diriangén y el Real Estelí.

Los dos conjuntos pasan por buen momento, los diriambinos han propinado dos goleadas en los dos últimos juegos (7-0 ante Real Madriz y 8-1 ante Rancho Santana), han anotado 15 goles en dos partidos y son sub líderes del torneo. Por su parte los norteños vienen de vencer como visitante 3-1 al Real Madriz y son líderes del campeonato con 20 puntos en nueve juegos.

Desde el 2018 a la actualidad los clásicos han quedado de la siguiente manera (Últimos 27 años): El Real Estelí-Tren del Norte ha conseguido 18 victorias, los Caciques del Diriangén ganan 17 y empatan en 15 ocasiones.

“Desde el 2003, el Real Estelí gana 64 partidos, Diriangén 34 y hay 51 empates, con Real Estelí anotando 174 goles y los Caciques 110”, nos mencionó el colega Javier Hernandez de Radio Sandino.

En la historia se han enfrentado en 255 veces, los diriambinos ganan 86 partidos con 289 goles anotados, el tren del Norte gana 86 juegos y anotan 278 goles, 83 empates. En los últimos 10 juegos como local los Caciques vs Tren; han ganado siete, un empate y solamente dos victorias para los norteños.

Duelo de técnicos: José Giacone estará nuevamente al frente de los Caciques y Otoniel Olivas se mantiene en el Real Estelí. El argentino Giacone gana seis partidos, cinco empates y seis triunfos para el nica. Datos suministrados por el colega Roberto Abud.