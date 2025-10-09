Chema Bermúdez: «Ni la federación de Costa Rica ni los equipos ticos nos quisieron prestar canchas para entrenar»

La selección nicaragüense de futbol estará enfrentándose el próximo lunes a su similar de Costa Rica, en la continuación de las eliminatorias mundialistas. El desafío se realizará en el estadio Nacional en suelo tico.

Para este desafío, se han dado algunos inconvenientes para el entrenamiento de la selección nacional en suelo tico. José María “Chema” Bermúdez, secretario general de la federación nicaragüense de futbol, FENIFUT, nos da a conocer esos inconvenientes que impidieron a los nicas viajar el día de mañana a Costa Rica.

“El cuerpo técnico decidió descansar el viernes y salir a Costa Rica el sábado por la noche vía aérea y descansar. El domingo el reconocimiento de la cancha del estadio Nacional en Costa Rica y el lunes por la mañana alguna activación leve y por la noche el partido”, destaco el secretario general de la federación, Chema Bermúdez.

“Nosotros pensábamos salir el viernes (un día después del juego ante Haití, pero se nos presentaron algunos inconvenientes en Costa Rica para el uso de distintas canchas. Se nos cerraron las puertas en todos lados. Ni la federación de futbol de Costa Rica, ni los clubes nos quisieron prestar canchas para entrenar el sábado por distintos motivos (mantenimiento, trabajo en sus canchas) y por eso el cuerpo técnico decidió quedarse el viernes en Nicaragua y trabajar el sábado por la mañana en suelo nica y viajar por la noche”, recalcó Bermúdez.

Nicaragua estará jugando ante los ticos el próximo lunes 13 de octubre a las 8pm en el Nacional de Costa Rica.