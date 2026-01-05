Chelsea ofrecerá 185 millones de euros al Real Madrid por fichaje de Vinicius Jr.

Vinicius Jr, delantero del Real Madrid, es el objetivo del equipo ingles Chelsea, que prepara una oferta de 185 millones de euros para ficharlo, según publican medios ingleses.

Chelsea prepara oferta récord por Vinicius Jr

El club londinense busca reforzar su ataque con el brasileño, considerado uno de los jugadores más desequilibrantes del mundo, aprovechando el mal momento del jugador con los aficionados del Madrid, quienes en sus últimos dos juegos lo han estado abucheando.

La operación, de concretarse, este mes marcaría un golpe de autoridad del Chelsea en el mercado y abriría un nuevo capítulo en la carrera de Vinicius Jr., quien ha sido pieza clave en los títulos recientes del Real Madrid.