Carlos Rodríguez regresa a Triple A tras buena actuación

El lanzador nicaragüense Carlos Rodríguez fue enviado nuevamente a la categoría Triple A por los Cerveceros de Milwaukee, a pesar de haber tenido una buena actuación en su última salida en Grandes Ligas.

En su último trabajo Rodríguez lanzó una entrada y un tercio, sin permitir carreras y ponchó a un rival frente a los Rangers de Texas, un equipo que peleando para clasificar a postemporada.

El paso de Carlos Rodríguez por las Grandes Ligas ha sido breve, con una efectividad de 8.55 se espera que el siguiente año el nicaragüense pueda establecerse en el béisbol de Grandes Ligas.