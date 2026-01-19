Carlos Rodríguez recibe permiso de los Cerveceros para jugar el Clásico Mundial con Nicaragua

La Organización de los Cerveceros de Milwaukee, confirmó el permiso para que el pinolero Carlos Rodríguez, represente a Nicaragua en el Clásico Mundial de Béisbol en marzo.

Rodríguez es un lanzador derecho, con mucha experiencia en Ligas Menores y también ha tenido aperturas en el béisbol de Grandes Ligas.

En la primera participación de Nicaragua en el clásico mundial, Carlos Rodríguez, hizo historia al ser el abridor de juego número uno en la historia del torneo para nuestro país.

Otro jugador de los Cerveceros de Milwaukee, que tiene permiso para representar a Nicaragua en el clásico es el campo corto nica Freddy Zamora.

Nicaragua jugará ante República Dominicana, Israel, Países Bajos y Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol del 6 al 10 de marzo de este año.