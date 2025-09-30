Carlos Alcaraz gana el Abierto de Japón 2025

El tenista español Carlos Alcaraz se coronó campeón del Abierto de Japón 2025 tras vencer al estadounidense Taylor Fritz por 6-4 y 6-4 en la final disputada en el Ariake Coliseum, de Tokio, Japón.

A sus 22 años, Carlos Alcaraz, se convierte en el cuarto español en ganar este torneo, uniéndose a leyendas como Manuel Orantes, David Ferrer y Rafael Nadal.

Esta temporada 2025, Carlos Alcaraz, ganó dos títulos Grand Slam, Roland Garros, de Francia, donde venció a Jannik Sinner y también ganó el US Open, venciendo también a Jannik Sinner.

Alcaraz suma ya seis títulos de Grand Slam en su carrera y en 2025 nadie ha sido mejor que él en el tenis mundia