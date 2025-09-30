Deportes

Carlos Alcaraz gana el Abierto de Japón 2025

Por José Luis García
El tenista español Carlos Alcaraz se coronó campeón del Abierto de Japón 2025 tras vencer al estadounidense Taylor Fritz por 6-4 y 6-4 en la final disputada en el Ariake Coliseum, de Tokio, Japón.

A sus 22 años, Carlos Alcaraz, se convierte en el cuarto español en ganar este torneo, uniéndose a leyendas como Manuel Orantes, David Ferrer y Rafael Nadal.

Esta temporada 2025, Carlos Alcaraz, ganó dos títulos Grand Slam, Roland Garros, de Francia, donde venció a Jannik Sinner y también ganó el US Open, venciendo también a Jannik Sinner.

Alcaraz suma ya seis títulos de Grand Slam en su carrera y en 2025 nadie ha sido mejor que él en el tenis mundia

