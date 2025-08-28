Campeonato Nacional de Sofboll de Lanzamiento Rápido inicia este viernes en Managua

En los estadios de Plaza El Sol, ENEL Central, Jackie Robinson y Complejo Empremar, este viernes inicia en Managua, el Campeonato Nacional de Sofboll, de lanzamiento rápido, con la participación de 18 equipos.

El grupo A lo integran Managua «A», Carazo, Caribe Sur y Boaco; mientras el grupo B lo componen Managua «B», Granada, Caribe Norte y Estelí.

Por su parte en el grupo C, están León, Triángulo Minero, Jinotega, Managua «C» y Chontales. El grupo D está conformado por Rivas, Chinandega, Zelaya Central, Río San Juan y Matagalpa.

En los primeros juegos de este viernes en el Complejo Empremar, el conjunto de Caribe Sur se medirá a Boaco; y en Plaza el Sol, Granada juega contra el Caribe Norte. Ambos desafíos serán a las nueve de la mañana.

Tu Nueva Radio Ya, la Súper Líder en los Deportes, transmitirá el domingo en el estadio de ENEL, la gran final de este evento deportivo.

