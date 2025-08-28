type here...
Buscar
32.7 C
Managua
jueves, agosto 28, 2025
Deportes

Campeonato Nacional de Sofboll de Lanzamiento Rápido inicia este viernes en Managua

Por José García
Lectura: Menos de un minuto(s)

En los estadios de Plaza El Sol, ENEL Central, Jackie Robinson y Complejo Empremar, este viernes inicia en Managua, el Campeonato Nacional de Sofboll, de lanzamiento rápido, con la participación de 18 equipos.

El grupo A lo integran Managua «A», Carazo, Caribe Sur y Boaco; mientras el grupo B lo componen Managua «B», Granada, Caribe Norte y Estelí.

Por su parte en el grupo C, están León, Triángulo Minero, Jinotega, Managua «C» y Chontales. El grupo D está conformado por Rivas, Chinandega, Zelaya Central, Río San Juan y Matagalpa.

En los primeros juegos de este viernes en el Complejo Empremar, el conjunto de Caribe Sur se medirá a Boaco; y en Plaza el Sol, Granada juega contra el Caribe Norte. Ambos desafíos serán a las nueve de la mañana.

Tu Nueva Radio Ya, la Súper Líder en los Deportes, transmitirá el domingo en el estadio de ENEL, la gran final de este evento deportivo.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456