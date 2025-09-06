Campeonato infantil de judo une a la niñez bajo el lema «Todos Somos San Jacinto»

Con mucha energía y disciplina Managua vivió el Campeonato Infantil de Judo “Todos somos San Jacinto”, como parte de los Juegos Juveniles Managua 2025 y en celebración del mes de la Independencia.

Desde las 10 de la mañana, el Gimnasio Multiusos, ubicado en el Distrito VI se llenó de sonrisas, emoción y entusiasmo con la participación de 94 pequeños atletas, entre niños y niñas de 6 a 12 años, quienes representaron a academias como Leones Azules, Academia de Ciudad Sandino, Academia Marlon Zelaya, Academia del barrio La Primavera, además de dos escuelas invitadas de Masaya.

El evento fue una verdadera fiesta deportiva, donde las familias acompañaron y animaron a los futuros campeones, demostrando que el judo es más que una disciplina, es una escuela de compañerismo.

La Alcaldía de Managua actualmente administra 13 academias deportivas en más de 20 disciplinas y más de 30 escuelas deportivas en los 7 distritos, beneficiando a más de dos mil 400 niños, jóvenes y adolescentes.