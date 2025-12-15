En partidos para completar calendario de juegos, los Indios del Bóer se enfrentan este martes a los Tigres de Chinandega, en el Estadio Nacional Soberanía, de Managua.

El encuentro es a las seis de la tarde y en transmisión deportiva de Tu Nueva Radio Ya.

Los Tigres es el único equipo eliminado en la primera ronda de la Liga.

En el otro encuentro de la jornada, Gigantes de Rivas se miden al Tren del Norte, a las seis de la tarde en la Ciudad de los Mangos.

Esta semana culmina la primera ronda de la Profesional de Béisbol Los equipos Rivas, Tren del Norte, Bóer y León, ya clasificaron a la siguiente fase.