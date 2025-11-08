Bóer vence a los Tigres de Chinandega y suman tercera victoria en la profesional

En transmisión de Tu Nueva Radio Ya, los Indios del Bóer doblegaron 8-6 a los Tigres de Chinandega, en la jornada sabatina de la Liga Profesional de béisbol.

Por el Bóer Yoelkis Guibert descargó cuadrangular, mientras Rainel Rosario ligó cuatro imparables, Ademar Rifaela, Raúl Rivas y Melvin Novoa dieron dos hits cada uno para ser los mejores bateadores.

En el otro juego los Gigantes de Rivas vencieron 9-4 a los Leones de León que siguen sin obtener victorias en la Liga, el juego se desarrolló en Rivas, la tarde de este sábado.

Este domingo en transmisión de Tu Nueva Radio Ya, a las once de la mañana el Bóer se enfrenta a los Gigantes de Rivas, en el estadio Roberto Clemente, de Masaya.

Por su parte los Leones de León se miden al Tren del Norte, a las once de la mañana en el estadio Rufo Marín, de la ciudad de Estelí.