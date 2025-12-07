Bóer noquea 10-0 a los Tigres del Chinandega cortando racha de 4 derrotas consecutivas

En transmisión de Tu Nueva Radio Ya, los Indios del Bóer noquearon 10-0 en ocho episodios a los Tigres de Chinandega, este domingo en el estadio nacional Soberanía, en la continuación de la profesional.

Bóer noquea 10-0 a Tigres en la profesional de béisbol

Jackesell Mairena, del Bóer descargó cuadrangular con bases llenas y Edgard Montiel también dio home run para ser las principales figuras a la ofensiva.

Enrique Saldaña, se llevó la victoria por el Bóer mientras José Roca perdió por los Tigres de Chinandega.

En el otro partido de la jornada el Tren del Norte venció 6-4 a los Leones de León, en el estadio Rigoberto López Pérez.

La profesional se reanuda el martes con un doble juego entre León y Tren del Norte, a las dos de la tarde en el estadio Rufo Marín, de Estelí, mientras el Bóer se mide a los Gigantes de Rivas a las seis de la tarde en Rivas.

En la tabla de posiciones Rivas es equipo de primer lugar, seguido por el Bóer, Tren del Norte, León y en el fondo los Tigres de Chinandega.