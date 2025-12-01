Bóer enfrenta a los Tigres de Chinandega en la Profesional

Este martes a las seis de la tarde los Indios del Boér enfrentan a los Tigres de Chinandega, en la reanudación de la Liga Profesional de Béisbol en nuestro país.

El encuentro será en el estadio Efraín Tijerino Mazariego, de Chinandega y será transmitido por Tu Nueva Radio Ya.

En el otro encuentro de la jornada los Gigantes de Rivas se enfrentarán a los Leones de León, en el estadio Rigoberto López Pérez, también a las seis de la tarde.

En la Liga Profesional Raico Santos, del Tren del Nortes es líder de bateo con 400 puntos; Rainel Rosario del Boér es líder en carreras empujadas con 18 y es líder en cuadrangular con seis.

En la tabla de posiciones Bóer y Rivas están en primer lugar, le siguen León, Tren del Norte y Chinandega es último lugar de la Liga.