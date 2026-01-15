Bóer debuta en el Pomares 2026 jugando ante el Caribe Norte

La comisión de béisbol dio a conocer las primeras series del Campeonato Nacional de Béisbol Germán Pomares y el Bóer debuta enfrentando al Caribe Norte, el sábado 28 de febrero y en transmisión deportiva de Tu Nueva Radio Ya.

La serie de cuatro partidos será en Lamlaya, Puerto Cabezas y el Bóer tendrá el debut de Cheslor Cutberth, quien ahora es la principal figura del equipo.

En otras series en el Rama, León enfrenta a Zelaya Central, en San Carlos, Rio San Juan recibe a Matagalpa, en Masaya, Las Fieras del San Fernando enfrentan a Granada y los Campeones Dantos debutan en Managua frente a Jinotega.

En Bluefields, Caribe Sur jugará ante Nueva Segovia, en Rivas el Frente Sur recibe a Chontales, en Siuna, Las Minas jugarán ante Carazo, Chinandega recibe a Madriz y Estelí enfrenta a Boaco, en las primeras series del Pomares.

El torneo se jugará con veinte equipos la primera vuelta, clasificando los doce primeros lugares a una segunda ronda.