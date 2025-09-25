Deportes

Barcelona sin problemas vence al Real Oviedo en la Liga de España

Por José Luis García
Lectura: Menos de un minuto(s)

El Fútbol Club Barcelona se impuso 3-1 ante el Real Oviedo, la tarde de este jueves en la continuación de la Liga Española de fútbol.

El encuentro inició con gol de Alberto Reina del Real Oviedo; el Barcelona remontó con goles de Erick García, Robert Lewandoski y Ronald Araujo.

En la jornada del sábado Real Madrid se enfrenta al Atlético de Madrid, a las 8:15 de la mañana.

El Barcelona jugará el domingo a las 10:30 de la mañana ante la Real Sociedad.

La tabla de posiciones tiene al Real Madrid con 18 puntos en primer lugar, mientras Barcelona es segundo con 16 puntos.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456