Barcelona sin problemas vence al Real Oviedo en la Liga de España

El Fútbol Club Barcelona se impuso 3-1 ante el Real Oviedo, la tarde de este jueves en la continuación de la Liga Española de fútbol.

El encuentro inició con gol de Alberto Reina del Real Oviedo; el Barcelona remontó con goles de Erick García, Robert Lewandoski y Ronald Araujo.

En la jornada del sábado Real Madrid se enfrenta al Atlético de Madrid, a las 8:15 de la mañana.

El Barcelona jugará el domingo a las 10:30 de la mañana ante la Real Sociedad.

La tabla de posiciones tiene al Real Madrid con 18 puntos en primer lugar, mientras Barcelona es segundo con 16 puntos.