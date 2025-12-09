Barcelona remonta al Eintracht y brilla en la Champions

El Barcelona consiguió una victoria importante p2-1 frente al Eintracht Frankfurt en la Liga de Campeones, de Europa, la tarde de este martes en un partido disputado en el estadio Camp Nou, de Barcelona

El conjunto alemán se adelantó en el marcador gracias a un gol de Ansgar Knauff en el minuto 21, sin embargo el equipo culé remontó gracias a los goles de Jules Koundé en dos ocasiones.

En otros partidos el Bayern de Múnich venció 3-1 al Sporting de Lisboa, Atletico de Madrid venció 3-2 al PSV, el Liverpool doblegó por la mínima 1-0 al Inter de Milán.

Este miércoles el Real Madrid se enfrenta al Manchester City, a las dos de la tarde hora de nuestro país, el equipo merengue llega muy mermado al partido, pues seis de sus defensores están lesionados.

En la tabla de posiciones de la Champions el Arsenal, Bayern de Múnich están en primer lugar con 15 puntos, mientras el Atalanta es tercero con 13 puntos, Real Madrid es sexto con 12 puntos y Barcelona está en el lugar 14 con 10 unidades.