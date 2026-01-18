Barcelona cae en la Liga de España

En un resultado inesperado el Fútbol Club Barcelona perdió 2-1 ante la Real Sociedad, la tarde de este domingo en la continuación de la Liga de España.

Mikel Oyarzabal anotó el primer gol para la Real Sociedad, empató por el Barcelona Marcus Rashford, sin embargo Gonzalo Guedes anotó el tanto de la victoria para la Real Sociedad.

En otro encuentro el Real Madrid venció 2-0 al Levante, los goles del equipo merengue fueron anotados por Kylian Mbappé y Raúl Asencio.

En la tabla de posiciones el Barcelona es líder con 49 puntos, sin embargo el Real Madrid es segundo con 48 puntos.