Barcelona arranca la Liga con victoria 3-0 ante Mallorca

El Campeón de la Liga de España, el Fútbol Club Barcelona inició la defensa de su título con una victoria 3-0 ante el Mallorca, la mañana de este sábado.

El primer gol de la temporada para el Barcelona fue anotado por el brasileño Rapinha, también sumaron goles Ferran Torres y selló la goleada la joya del fútbol mundial Lamine Yamal.

En el encuentro el Mallorca sufrió la expulsión de los jugadores Manu Morlanes y Muriqi, en los primeros 40 minutos.

El Real Madrid debuta en la Liga de España el próximo martes a la una de la tarde cuando se enfrenten al Osasuna.