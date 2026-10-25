«Bam Bam» Blandón va por la hazaña ante «El Divino» Espinoza

Mañana salen rumbo a Arabia Saudita el boxeador nicaragüense Ricardo “Bam Bam” Blandón y su entrenador Kevin Martínez, listos para enfrentar al gran Rafael “El Divino” Espinoza en una pelea de alto calibre internacional.

El púgil nicaragüense Ricardo “Big Bang” Blandón enfrentará al invicto campeón mundial pluma OMB Rafael “El Divino” Espinoza

Aunque no es favorito en las apuestas, Ricardo va decidido a pelear, con el corazón por delante y la ilusión de buscar el cinturón y dar el batacazo del año para el boxeo pinolero. Blandón sabe que tiene enfrente a uno de los mejores plumas del mundo, pero confía en su pegada y preparación.

El viaje se concretó gracias a la oportuna gestión del profesor Luis Escorche, quien logró que Kevin Martínez obtuviera a tiempo la documentación necesaria para viajar. Sin ese apoyo, la esquina nicaragüense no habría podido estar completa para este compromiso de nivel mundial.

Espinoza, campeón mundial e invicto, representa el reto más grande en la carrera del “Bam Bam”, pero el nica ha demostrado en cada pelea que nunca se achica y que tiene la valentía para ir a la guerra en cualquier territorio.

¡Éxitos a ambos y a dejar en alto a Nicaragua! Toda la afición estará pendiente de lo que haga Blandón en Arabia Saudita, con la fe puesta en que regrese con una victoria histórica.