«Bam Bam» Blandón va por la hazaña ante «El Divino» Espinoza
Mañana salen rumbo a Arabia Saudita el boxeador nicaragüense Ricardo “Bam Bam” Blandón y su entrenador Kevin Martínez, listos para enfrentar al gran Rafael “El Divino” Espinoza en una pelea de alto calibre internacional.
Aunque no es favorito en las apuestas, Ricardo va decidido a pelear, con el corazón por delante y la ilusión de buscar el cinturón y dar el batacazo del año para el boxeo pinolero. Blandón sabe que tiene enfrente a uno de los mejores plumas del mundo, pero confía en su pegada y preparación.
El viaje se concretó gracias a la oportuna gestión del profesor Luis Escorche, quien logró que Kevin Martínez obtuviera a tiempo la documentación necesaria para viajar. Sin ese apoyo, la esquina nicaragüense no habría podido estar completa para este compromiso de nivel mundial.
Espinoza, campeón mundial e invicto, representa el reto más grande en la carrera del “Bam Bam”, pero el nica ha demostrado en cada pelea que nunca se achica y que tiene la valentía para ir a la guerra en cualquier territorio.
¡Éxitos a ambos y a dejar en alto a Nicaragua! Toda la afición estará pendiente de lo que haga Blandón en Arabia Saudita, con la fe puesta en que regrese con una victoria histórica.