Azulejos de Toronto jugarán la serie Mundial de Grandes Ligas ante los Dodgers

Con un cuadrangular de tres carreras de George Springer, los Azulejos de Toronto remontaron y vencieron 4-3 a los Marineros de Seattle, para ganar la serie de campeonato de la Liga Americana y clasificar a la Serie Mundial de Grandes Ligas.



George Springer, pegó el cuadrangular en el séptimo episodio, cuando su equipo perdía 1-3, sin embargo luego de ese batazo tomaron ventaja 4-3 y con el mismo marcador ganaron la serie.



Ahora Azuelos de Toronto enfrentan a los Dodgers de los Ángeles en la gran serie mundial que inicia el viernes a las seis de la tarde y en transmisión deportiva de Tu Nueva Radio Ya.



Será la primera vez en los últimos 32 años que los Azulejos de Toronto jueguen una serie mundial.