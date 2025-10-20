Azulejos de Toronto jugarán la serie Mundial de Grandes Ligas ante los Dodgers

Por José Luis García
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Con un cuadrangular de tres carreras de George Springer, los Azulejos de Toronto remontaron y vencieron 4-3 a los Marineros de Seattle, para ganar la serie de campeonato de la Liga Americana y clasificar a la Serie Mundial de Grandes Ligas.


George Springer, pegó el cuadrangular en el séptimo episodio, cuando su equipo perdía 1-3, sin embargo luego de ese batazo tomaron ventaja 4-3 y con el mismo marcador ganaron la serie.


Ahora Azuelos de Toronto enfrentan a los Dodgers de los Ángeles en la gran serie mundial que inicia el viernes a las seis de la tarde y en transmisión deportiva de Tu Nueva Radio Ya.


Será la primera vez en los últimos 32 años que los Azulejos de Toronto jueguen una serie mundial.