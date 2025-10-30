Azulejos de Toronto buscan coronarse en Grandes Ligas ante los Dodgers

Los Azulejos de Toronto se encuentran a una victoria de convertirse en los Campeones del béisbol de Grandes Ligas, para ello designaron a Kevin Gausman, como su lanzador abridor para el juego de mañana ante los Dodgers.



El encuentro será a las seis de la tarde y será transmitido por La Nueva Radio Ya, La Súper Líder en los Deportes.



Kevin Gausman, en la postemporada suma dos victorias por dos derrotas, con efectividad de 2.55.



Por su parte los Dodgers buscan una victoria mañana para extender la serie mundial, su lanzador abridor será Yoshinubo Yamamoto, que registra récord de tres victorias por una derrota con efectividad de 1.57.



Si gana Toronto este viernes se coronaran por tercera vez en su historia en el béisbol de Grandes Ligas.