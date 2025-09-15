Atleta sueco Armand Duplantis rompe récord mundial en Salto con Garrocha

El atleta sueco Armand “Mondo” Duplantis hizo historia en el Mundial de Atletismo 2025 al lograr los 6.30 metros en la final de salto con garrocha, estableciendo así su decimocuarto récord mundial.

Duplantis logra récord mundial con 6,30 m en Tokio 2025

La hazaña se realizó en el Estadio Nacional de Tokio, Japón, donde Duplantis logró la marca en su tercer intento, y además se convirtió en tricampeón mundial.

En 2020 Duplantis estableció el récord de salto con garrocha en 6.17 metros. Desde entonces ha superado esa marca, centímetro a centímetro en 14 ocasiones, y ahora la dejó en 6,30 metros.

Duplantis recibió una recompensa económica de 170 mil dólares, entre el premio por la medalla de oro y el bono por el récord mundial.