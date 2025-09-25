Ariagner Smith se convierte en el primer pinolero con cien partidos en Europa

El delantero de la selección de Nicaragua de fútbol, Ariagner Smith, se convirtió en el primer pinolero en jugar 100 partidos en Europa.

El jugador oriundo de Somoto, milita con el club Panevezys, de Letonia, por llegar a cien partidos los directivos del equipo le entregaron una placa como muestra de gratitud.

En lo que va de esta temporada en el fútbol de Letonia, Ariagner Smith, suma 21 partidos jugados, con cinco goles.

«Para mi estar aquí y estar jugando lejos de casa y recibir un reconocimiento especial me hace mucha ilusión de seguir jugado», mencionó Ariagner.

Por si fuera poco Ariagner Smith, es el único nicaragüense en jugar en el fútbol de Europa.