Ariagner Smith anota su séptimo gol en la Liga de Lituania

El jugador nicaragüense Ariagner Smith anotó un gol en el empate de su equipo el Panevezys 3-3 ante el Siayliai, de la primera división del fútbol de Lituania, la mañana de este domingo.

Ariagner Smith brilla con gol en el empate del Panevezys

Ariagner pasa un gran momento futbolistico, en la Liga ya suma siete goles, para ser uno de los mejores del equipo y recientemente anotó el gol del título en la Copa de Lituania.

Luego de esta actuación Ariagner Smith, nacido en Somoto, tendrá que incorporarse a la concentración de la selección de Nicaragua para los partidos ante Haití y Costa.

La tropa azul y blanco se enfrenta a Haití, el jueves a las seis de la tarde en el estadio Nacional, de Managua.

El duelo ante Costa Rica será en territorio tico, el lunes 13 de octubre a las ocho de la noche y en transmisión deportiva de Tu Nueva Radio Ya.