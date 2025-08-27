type here...
Argentina busca repetir el título en la Americup 2023

Por José García
La selección de Argentina, vigente campeona del torneo de Baloncesto Americup, se clasificó a la ronda de cuartos de final y buscan ganar por segunda vez consecutiva este evento.

Este jueves en el Polideportivo Alexis Argüello, a las 6:40 de la tarde, Argentina tendrá una prueba complicada ante la selección de Puerto Rico.

El ganador avanzará a semifinales y estará un paso más cerca del título.

Los cuartos de final inician a la 1:10 con el duelo entre Brasil y República Dominicana; en la fase regular los dominicanos ganaron sus tres juegos, mientras Brasil culminó con una victoria y dos derrotas.

A las 3:40 de la tarde, Uruguay se enfrenta a Estados Unidos. En la fase de grupos Uruguay sorprendió y venció 86-85 a los estadounidenses.

El último duelo de cuartos de final será a las 9:10 de la noche con Canadá enfrentando a Colombia.

Las semifinales de la Americup serán este sábado y la final el domingo en horario por confirmar.

Whatsapp: (505) 87110456