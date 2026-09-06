Andrea Traña levanta 3 oros y pone a Nicaragua en lo más alto

La atleta nicaragüense Andrea Traña hizo temblar la tarima en los XXII Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos CODICADER 2026 en Honduras al ganar tres medallas de oro.

Con fuerza, técnica y corazón pinolero, Andrea se consagró campeona absoluta en la categoría 69 kg y se llevó las 3 medallas de oro

Sus marcas de campeona fueron: Oro en Arranque 75 kg, Oro Envión 100 kg, Oro en Total 175 kg.

Andrea dominó de principio a fin y dejó el nombre de Nicaragua en lo más alto del podio centroamericano.

¡Las mujeres están cargando con las medallas en estos juegos deportivos!