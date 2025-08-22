type here...
viernes, agosto 22, 2025
Anderson Cano conquista medalla plata en Karate en Asunción

Por José García
Lectura: Menos de un minuto(s)

El karateca nicaragüense Anderson Cano, ganó la medalla de plata en la categoría -67 kg de kumite en los Juegos Panamericanos Junior, de Asunción, Paraguay, la tarde de este viernes.

El nicaragüense buscó la medalla de oro, sin embargo fue superado por el representante de Estados Unidos.

En todo el torneo, Anderson Cano venció a Perú, Uruguay y Argentina, demostrando que ha alcanzado un gran nivel.

Nicaragua tiene una medalla de Plata y dos de bronce ganadas por los atletas de Taekwondo Sebastián y Sophia Berdugo.

