Gran Final Liga Superior 2025: Jaguares vs Flecheros

La Gran final de la Liga Superior de Baloncesto 2025, arranca el jueves con la serie entre los Jaguares de la Universidad Americana UAM y los Flecheros de Matagalpa.

El partido inaugural será en el Jaguar Center, casa de los Jaguares a las 6:30, de la tarde, mientras el segundo juego será en Matagalpa el domingo a la misma hora.

La serie será de cinco juegos, el título de Campeón se los llevará el primer equipo que consiga tres victorias.