Alex Felipe, figura del futsal brasileño, fallece en Rusia

Alex Felipe, jugador brasileño de 32 años, se descompensó y luego perdió la vida en el aeropuerto de Ukhta, Rusia, mientras viajaba junto al plantel de su equipo, el Norilsk Nickel, hacia Moscú, luego de disputar un partido de la Copa de Rusia.

Tragedia: muere Alex Felipe, figura del futsal brasileño

De acuerdo con la información oficial, el deportista sufrió una emergencia médica en plena terminal aérea y, pese a los esfuerzos de los equipos de asistencia, no pudo ser reanimado.

Su fallecimiento generó conmoción en la comunidad deportiva, que rápidamente expresó mensajes de solidaridad y condolencias.

Con una destacada trayectoria en clubes como Corinthians y en la selección brasileña de futsal, Felipe se había incorporado al Norilsk Nickel en 2020, consolidándose como una de sus principales figuras.

