Alejandro Tabilo extiende mal momento de Novak Djokovic en el Abierto de Montecarlo

El tenista chileno Alejandro Tabilo consiguió la victoria más importante en la historia de su país, al eliminar en dos parciales 6-3 y 6-4 al serbio Novak Djokovic, en el Abierto de Montercarlo.

Con esta derrota, Djokovic acumula un balance anual de 12 victorias y 6 derrotas, un registro irregular para el tenista más laureado de la historia.

Además, ya son ocho torneos consecutivos en los que ha visto frustrados sus intentos de alcanzar el tan ansiado título número 100 de su carrera.

La historia de Djokovic y Montecarlo también está estancada desde hace años. Su último triunfo en este torneo fue en 2015.

En otros resultados Daniil Medvédev, venció en tres parciales a Alexander Muller, Carlos Alcaraz, tambien avanzó a la siguiente fase tras vencer al argentino Francisco Cerundolo.

