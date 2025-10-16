Alcaraz enfrentará a Sinner en la final del Six Kings Slam

El italiano venció a Novak Djokovic y buscará revalidar su título ante un Alcaraz en racha.

Carlos Alcaraz confirmó su condición de número uno del mundo y se clasificó a la final del Six Kings Slam tras superar con autoridad al estadounidense Taylor Fritz por 6-4 y 6-2. El español se enfrentará en la final al italiano Jannik Sinner, quien derrotó al serbio Novak Djokovic.

El murciano apunta a conquistar una corona que en 2024 quedó en manos del propio Sinner. Sin embargo, Alcaraz ha mostrado una notable evolución tanto física como mental desde su tropiezo en la final de Wimbledon el pasado 13 de julio. Desde entonces, ha ganado todos los encuentros oficiales del circuito: 18 partidos consecutivos, incluyendo los títulos en Cincinnati, el Abierto de Estados Unidos y Tokio.

Solo perdió ante Fritz en la Laver Cup, donde también venció al argentino Francisco Cerúndolo. Esa fue su única derrota reciente. En Tokio ya había superado a Fritz en la final y volvió a dominarlo con claridad en esta exhibición, demostrando que tiene tomada la medida al estadounidense.