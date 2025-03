Alay Lagos y Maikel Serrano quieren jugar con Nicaragua en el Clásico Mundial

Por medio de sus redes sociales, los cubanos Maikel Serrano y Alay Lagos, expresaron su interés de jugar con la selección de béisbol de Nicaragua en el próximo clásico mundial a realizarse en 2026.

Alay Lagos y Maikel Serrano

En la red social “X” los peloteros de la isla expresaron lo siguiente:

Lago: “Tengo los deseos he intenciones de asistir con Nicaragua en el clásico Mundial. Lógicamente quiero participar, pero depende del interés y de que me den la oportunidad. Todavía no hay nada seguro de que me lleven, pero si ha habido acercamientos para un futuro proceso legal para hacerme nicaragüense”, mencionó el pelotero que ya ha jugado en la liga nicaragüense de béisbol profesional con el Tren del Norte, es más, ha sido Jugador Más Valioso hace un par de años.

Por su parte Serrano comentó lo siguiente: “Tengo mucho interés en jugar con Nicaragua en el clásico mundial. Estoy investigando como puedo integrarme con el equipo”, recalcó el cubano.

Hay que destacar que en el pasado jugadores extranjeros, nacionalizados nicaragüenses han sido parte de la selección nacional; los venezolanos Wuilliam Vásquez y Luis Allen, también el dominicano Gustavo Martínez, además que en esta eliminatoria (pre clásico) estuvo el estadounidense (residencia en Nicaragua) Chase Dawson.

Veremos cuál será el futuro de los cubanos, será que exista interés por parte de la Federación Nicaragüense de Béisbol, FENIBA, para poder hacer realidad el sueño de Serrano y Lagos.