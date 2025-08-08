Alajuelense doblega al Managua FC en Copa Centroamericana

La Liga Deportiva Alajuelense venció 2-1 a los Leones Azules del Managua FC en la continuación de la Copa Centroaméricana de la CONCACAF.

En el partido jugado la noche de este jueves en Managua, el primer gol del partido fue de la Liga Deportiva por medio de Diego Campos, que aprovechó un error del portero capitalino Alyer Lopez.

Managua FC, en el segundo tiempo empató el marcador por medio de anotación de Carlos Hernandez, pero el gol ganador para los ticos fue de Kenyel Michelle en el minuto 79.

Luego de este resultado el Managua Fc se encuentra en último lugar del grupo A con dos derrotas y sin puntos.