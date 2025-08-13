Los boletos de la gradería norte y sur para el partido entre Nicaragua y Costa Rica, para el juego del 5 de septiembre, se agotaron en menos de 15 horas, informó la Federación nicaragüense de fútbol.

Estos boletos tenían un costo de 1500 córdobas, siendo la localidad más cara para este duelo.

Todavía quedan a la venta los boletos de la grada oeste, que tienen un costo de 300 córdobas.

Los aficionados que quieran sus boletos deben buscarlo lo más rápido posible, puesto se están vendiendo como pan caliente en el estadio Nacional Soberanía y en la tienda Orión en metrocentro.

Tu Nueva Radio Ya, la Súper Líder en los Deportes transmitirá el duelo entre Nicaragua y Costa Rica, el 5 de septiembre.