Abanderan a Selecciones Nacionales de Béisbol Infantil y Fisicoculturismo

El Compañero Maurice Ortega Murillo, Delegado Presidencial, transmitió el fraternal abrazo y el cariño de los Copresidentes Comandante Daniel y Compañera Rosario, a los atletas abanderados de béisbol infantil y fisicoculturismo, al cuerpo técnico y familiares, en las instalaciones del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND).

Nicaragua impulsa logros en béisbol infantil y fisicoculturismo

En el Campeonato Panamericano de Fisicoculturismo, a realizarse entre el 9 y 13 de octubre 2025, en Chile, nos representará el atleta oriundo de Masaya, Maxwell Vallejos, actual Campeón Panamericano y Centroamericano y del Caribe, en la categoría de 70 kilos, y Subcampeón Centroamericano y del Caribe, en 3 categorías.

También fue abanderada, la delegación nacional, comprendida por 18 peloteritos, 2 entrenadores y un delegado, del Programa Deportivo Pequeñas Ligas del Béisbol de Nicaragua.

Los niños beisbolistas, participarán en la Copa Latinoamericana de Béisbol Infantil, a celebrarse en Panamá, en la semana del 12 y el 19 de octubre 2025.

Maurice, reconoció el trabajo que se ha venido haciendo con el béisbol infantil, los resultados están a la vista. Muchas gracias por representar a Nicaragua y por las futuras victorias para el pueblo.

“Reafirmamos el compromiso, la voluntad de Nuestro Gobierno para seguir trabajando todos los días, por el desarrollo del deporte en nuestro”, expresó Compañero Maurice Ortega Murillo.

