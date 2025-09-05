4pm abren las puertas del Nacional para Nicaragua – Costa Rica

De manera oficial la Federación Nicaragüense de Futbol, FENIFUT, dio a conocer que las puertas del estadio Nacional se abrirán desde las 4pm, para que los aficionados tengan un acceso tranquilo para el partido de las eliminatorias mundialistas entre Nicaragua-Costa Rica.

Nicaragua vs Costa Rica: ¡El partido del año a la vista!

Los precios de las entradas estaban en 350 córdobas (9.50 dólares aproximadamente) grada Oeste y 1500 ($40) en gradas Norte y Sur, y digo “estaban” porque desde la semana pasada se agotaron. Si usted quieres ir al estadio y todavía no tiene entradas las puede conseguir con los revendedores a precios de 900 córdobas ($25) en grada Oeste y 2500 córdobas ($67) en gradas Norte-Sur.

El partido entre Nicaragua-Costa Rica se estará realizando a las 8pm en el nacional, acompañan a estas selecciones en el grupo Haití y Honduras. Hay que destacar que el líder de grupo automáticamente clasifica a la Copa del Mundo México-Canadá-Estados Unidos-2026.

El partido de nicas y ticos será por primera vez que se midan las caras en Nicaragua en selecciones mayores, nunca en la historia Nicaragua se ha enfrentado a la selección mayor de Costa Rica en suelo pinolero.

Los últimos seis enfrentamientos entre Nicaragua-Costa Rica (Copa Oro, Amistosos Internacionales y Copa Centroamericana) desde el 2003 han quedado de la siguiente manera: Cinco triunfos ticos y un empate, Costa Rica anota 11 goles y Nicaragua no anota. El ultimo enfrentamiento oficial entre estas dos selecciones fue el 16 de junio del 2019 en Copa Oro y nos terminaron goleando 4-0. Los anotadores fueron Oviedo, Celso Borge, Aguilar y Cruz.

Los titulares de Nicaragua en ese partido fueron: Justo Lorente en la portería, Quijano, Montenegro, Fernando Copete y Manuel Rosas en la defensa, barrera, Bonilla, Chino López, Punyed en la media y Flores y Betancour a la ofensiva.