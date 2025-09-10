alta 280 días para el inicio de la Copa Mundial de fútbol 2026, evento que reunirá a las mejores 48 selecciones del planeta y hasta ahora solo hay 17 clasificadas.

Por Sudamérica ya están clasificados Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia, Paraguay y Uruguay, podrían tener un representante más si Bolivia gana su boleto en el repechaje internacional.

Por el continental asiático Australia, Japón, Irán, Jordania, Corea del Sur y Uzbekistán también ya clasificaron, mientras por Oceanía el único clasificado es Nueva Zelanda.

Por Europa no hay ningún equipo clasificado al Mundial, pero tienen seguro ser representado por 16 selección.

Los países organizadores del Mundial Canadá, Estados Unidos y México ya están clasificados al Mundial.

Hoy inició la venta de boletos para la Copa Mundial de fútbol, para los usuarios de Tarjetas Visa en todo el mundo, los precios van desde los 60 hasta más de 6 mil dólares.

Nuestro país Nicaragua se encuentra en la última ronda clasificatoria al mundial, con un puntos en dos juegos y su siguiente partido será ante Haití, el nueve de octubre en Managua.