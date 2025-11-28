Las canchas de voleibol de playa del paseo Xolotlán, de Managua, son sede de la décima parada el Tour Norceca de Voleibol de Playa.

Nicaragua con la dupla de Ruben Mora y Dany López vencieron 21-16 y 21-13 a los representantes de Guatemala.

En la rama femenino la dupla compuesta por Lolette Rodríguez y Socorro López vencieron 2-0 a las representantes de Islas Vírgenes Estadounidense.



Sin embargo los pinoleros Jeferson Cascante y Dennis López perdieron 2-1 ante la representación de Costa Rica.



Las acciones de este torneo concluyen el próximo domingo en Managua.