Argentina vence a Cuba en el inicio del Mundial Sub-20

Por José Luis García
La selección de Argentina de fútbol categoría Sub-20, venció por 3-1 a Cuba, esta noche en la jornada uno de la fase de grupos del mundial de la categoría.


En otros partidos Brasil sub-20 empató 2-2 ante la selección mexicana; por su parte Marruecos se impuso 2-0 sobre España.


Este lunes a las dos de la tarde Francia juega ante Sudáfrica; a las dos, Noruega se mide a Nigeria.


Colombia debuta ante Arabia Saudita, a las cinco de la tarde; también a esa hora juegan Estados Unidos y Macedonia.


La Copa Mundial de Fútbol Sub 20 se está desarrollando en Chile.

