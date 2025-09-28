Argentina vence a Cuba en el inicio del Mundial Sub-20

La selección de Argentina de fútbol categoría Sub-20, venció por 3-1 a Cuba, esta noche en la jornada uno de la fase de grupos del mundial de la categoría.



En otros partidos Brasil sub-20 empató 2-2 ante la selección mexicana; por su parte Marruecos se impuso 2-0 sobre España.



Este lunes a las dos de la tarde Francia juega ante Sudáfrica; a las dos, Noruega se mide a Nigeria.



Colombia debuta ante Arabia Saudita, a las cinco de la tarde; también a esa hora juegan Estados Unidos y Macedonia.



La Copa Mundial de Fútbol Sub 20 se está desarrollando en Chile.