10 nuevos nombres se suman al Salón de la Fama del Baloncesto de Nicaragua

El Salón de la Fama del Baloncesto pinolero anunció este martes a los nuevos miembros de la Clase 2025, reconociendo a destacadas figuras que han dejado huella en el desarrollo del deporte en Nicaragua.

Nuevos héroes en el Salón de la Fama del Baloncesto 2025

Entre los exaltados figuran seis atletas: Walter Solís Roberts, Juan César Sequeira Sequeira, Sergio Francisco Martínez Escobar, Lloyd Smith Morales, Edwin José Valdivia Rodríguez y Richard Anthony Hodgson Arrieta, este último en la disciplina de baloncesto en silla de ruedas.

También fueron reconocidos Roger Iván Torres Aragón como entrenador, Helio César Montenegro Díaz como dirigente, Frank Enrique Downs Cedeño en crónica deportiva y Mauricio José Castellón como árbitro.

En los próximos días se conocerá cuando será tan especial actividad.